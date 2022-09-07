Профессор Хермансен: кофе защищает от развития диабета 2 типа

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женщина пьет из чашки

Употребление кофе дает профилактический эффект, когда речь идет о защите от развития диабета 2 типа, – об этом сообщил датский ученый, профессор Кьелд Хермансен.

Профессор Хермансен представляет отдел клинической медицины Орхусского университета в Дании. Рассуждая о том, как кофе может влиять на диабет, ученый заметил в интервью изданию Express:

«Хотя эпидемиологические исследования не могут доказать причинно-следственную связь, все недавние метаанализы выявили четкую связь между потреблением кофе и снижением риска развития диабета 2 типа».

По словам Хермансена, учеными были проанализированы данные, полученные от более миллиона человек, и собранные в течение 24 лет. В результате они пришли к выводу, что у людей с высоким уровнем потребления кофе  риск развития сахарного диабета 2 типа ниже на 29 процентов по сравнению с теми, кто употребляет кофе по минимуму.

Риск сахарного диабета 2 типа может снижаться на 6 процентов с каждой дополнительной чашкой кофе в день, констатирует профессор. Антидиабетическое влияние кофе, говорит он, очень похоже в разных регионах; наблюдается у мужчин и женщин, у худых и тучных людей, а также у людей, употребляющих как нефильтрованный вареный кофе, так и фильтрованный кофе Кьелд Хермансен напомнил, то  кофе содержатся сотни биологически активных веществ, так что сложно детально прояснить механизм действия, лежащий в основе его антидиабетического эффекта. Возможные механизмы такого влияния кофе могут включать термогенные, антиоксидантные, противовоспалительные действия.

Чашка кофе защитит от диабета 2 типа


«Например, было продемонстрировано, что биологически активный кафестол в кофе увеличивает поглощение глюкозы мышечными клетками человека и улучшает функцию бета-клеток».

Профессор Хермансен рекомендовал ежедневно пить кофе в количестве до трех-пяти чашек – «чтобы испытать самый большой антидиабетический эффект». Он добавил, что другим важным свойством кофе является является снижение риска ожирения печени.

Доказано: кофе защищает от диабета


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что известный российский диетолог, эксперт в области питания Михаил Гинзбург считает очень полезным употреблять кофе осенью.
Кьелд Хермансен (Kjeld Hermansen)
Кьелд Хермансен (Kjeld Hermansen)
ЗОЖ
профессор отдела клинической медицины Орхусского университета, эксперт Института научной информации о кофе
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Врач Строков: от 3 до 5 чашек кофе в день имеет «самый большой антидиабетический эффект»
Кофе предотвращает диабет 2 типа
4 чашки кофе уберегут от диабета
Теги : польза кофе, защита от диабета, Кьелд Хермансен