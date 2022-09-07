Профессор Хермансен: кофе защищает от развития диабета 2 типа

«Хотя эпидемиологические исследования не могут доказать причинно-следственную связь, все недавние метаанализы выявили четкую связь между потреблением кофе и снижением риска развития диабета 2 типа».

«Например, было продемонстрировано, что биологически активный кафестол в кофе увеличивает поглощение глюкозы мышечными клетками человека и улучшает функцию бета-клеток».