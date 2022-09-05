Осенью полезно выпивать до пяти чашек кофе в день

«Натуральный кофе обладает не только тонизирующим эффектом, но и способствует гармонизации процессов в организме, снижает риск развития онкологии», - передает слова Михаила Гинзбурга РИА Новости.

«Флавоноиды кофе, например, церебрамин, обладают общим биологическим действием – гармонизация процессов в организме, противовоспалительное действие», - объяснил Гинзбург.