Осенью полезно выпивать до пяти чашек кофе в день
Пить осенью натуральный кофе для поддержания здоровья и тонуса организма рекомендует россиянам известный диетолог, эксперт в области питания Михаил Гинзбург.
По мнению Гинзбурга, осенью при отсутствии индивидуальных противопоказаний человеку может быть полезно употреблять ежедневно до 5 чашек кофе (если он натуральный). Врач подчеркнул, что такая привычка обеспечивает организм более значительную защиту от развития онкологических заболеваний.
«Натуральный кофе обладает не только тонизирующим эффектом, но и способствует гармонизации процессов в организме, снижает риск развития онкологии», - передает слова Михаила Гинзбурга РИА Новости.
Доктор медицины подчеркнул, что позитивное влияние на человеческий организм кофе, кофеина подтверждено разными исследованиями. Ученый заметил, что натуральный кое является источником таких активных веществ с антиоксидантным действием как флавоноиды.
«Флавоноиды кофе, например, церебрамин, обладают общим биологическим действием – гармонизация процессов в организме, противовоспалительное действие», - объяснил Гинзбург.
Врач добавил, что кофе осенью помогает поддерживать работоспособность, которая у многих в это время года снижается из-за климатических изменений и сокращения светового дня.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помидоры могут быть очень полезными для предотвращения инсульта головного мозга.
Михаил Гинзбург
ЗОЖ
директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук
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