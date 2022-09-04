Врач Строков: от 3 до 5 чашек кофе в день имеет «самый большой антидиабетический эффект»

«Хотя эпидемиологические исследования не могут доказать причинно-следственную связь, все недавние метаанализы выявили четкую связь между потреблением кофе и снижением риска развития диабета 2 типа (СД2). Данные, полученные от более чем одного миллиона участников в течение периода до 24 лет, показали, что относительный риск СД2 был на 29 процентов ниже при самом высоком потреблении кофе по сравнению с самым низким потреблением. Риск СД2 снижался на шесть процентов с каждой дополнительной чашкой кофе в день».

Диабет 2 типа встречается гораздо чаще, чем тип 1, и повышенный уровень сахара в крови обычно вызван избыточным весом или недостаточной физической нагрузкой.Хотя широко известно, что снижение потребления сахара и жира является ключевым фактором, когда речь идет о снижении риска развития диабета 2 типа и жизни с ним, исследования показали, что некоторые популярные горячие напитки также могут быть полезными.Врач-нутрициолог Игорь Строков объяснил специально для МедикФорум влияние употребления кофе на диабет.Влияние кофе на риск СД2 очень похоже в разных регионах; нет разницы между мужчиной и женщиной. Аналогичное снижение риска СД2 наблюдается у худых и тучных людей, а также у людей, употребляющих нефильтрованный вареный кофе, а также фильтрованный кофе.Он поделился некоторыми научными данными о потреблении кофе и диабете.Возможные механизмы этой ассоциации включают термогенный, антиоксидантный и противовоспалительный эффекты; модуляция передачи сигналов аденозиновых рецепторов, а также содержания и разнообразия микробиома.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые могут привести к потере зрения.