Названы фрукты с антидиабетическим эффектом: «борются с метаболическим синдромом»

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персики

Исследователи установили, что три косточковых плода «потенциально борются» с метаболическим синдромом – смертельно опасной смесью высокого кровяного давления, ожирения и диабета.

Хорошо известно, что во многих случаях развитию диабета может способствовать ожирение: оно становится определяющей причиной примерно в 80% случаев диабета 2 типа. К счастью, это означает, что изменения образа жизни, которые уменьшают ожирение, также могут уменьшить последствия этого состояния. Например, с помощью здорового питания. Хотя не существует какого-то одного вида пищи, который бы однозначно предотвращал диабет, исследования показывают: упор на определенные продукты все же может помочь с его профилактикой.

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Некоторые из способов, помогающих добиться этого – низкоуглеводная, либо средиземноморская диета. Но какую бы диету не выбрал человек, три «антидиабетических» продукта можно смело включать в рацион: это персики, сливы и нектарины.

По словам специалистов, эти три косточковых плода обладают веществами, которые эффективно противодействуют развитию метаболического синдрома – состояния, при котором наблюдаются ожирение, высокое давление и диабет. Ссылаясь на исследование, опубликованное Техасским университетом A&M, эксперты констатируют: данные фрукты полезны для защиты от диабета благодаря своим фенольным соединениям

Ведущий специалист исследования, ученый-диетолог доктор Луис Сиснерос-Севаллос заявил:

Потребление достаточного количества витамина С помогает предотвратить метаболический синдром


«Фенольные соединения, присутствующие в персиках, сливах и нектаринах, обладают анти-свойствами против ожирения, противовоспалительными и антидиабетическими эффектами в различных клеточных линиях, а также могут снижать окисление плохого холестерина ЛПНП, которое связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Ученый добавил, что каждый из этих фруктов содержит схожие фенольные группы, но в разных пропорциях, поэтому все они являются хорошим источником полезных для здоровья соединений и могут дополнять друг друга.

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