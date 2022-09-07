Названы фрукты с антидиабетическим эффектом: «борются с метаболическим синдромом»

«Фенольные соединения, присутствующие в персиках, сливах и нектаринах, обладают анти-свойствами против ожирения, противовоспалительными и антидиабетическими эффектами в различных клеточных линиях, а также могут снижать окисление плохого холестерина ЛПНП, которое связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Хорошо известно, что во многих случаях развитию диабета может способствовать ожирение: оно становится определяющей причиной примерно в 80% случаев диабета 2 типа. К счастью, это означает, что изменения образа жизни, которые уменьшают ожирение, также могут уменьшить последствия этого состояния. Например, с помощью здорового питания. Хотя не существует какого-то одного вида пищи, который бы однозначно предотвращал диабет, исследования показывают: упор на определенные продукты все же может помочь с его профилактикой.Одним из наиболее рекомендуемых способов ремиссии диабета является похудение. Британская организация по борьбе с диабетом Diabetes UK советует сбросить 15 килограммов веса для ее достиженияНекоторые из способов, помогающих добиться этого – низкоуглеводная, либо средиземноморская диета. Но какую бы диету не выбрал человек, три «антидиабетических» продукта можно смело включать в рацион: это персики, сливы и нектарины.По словам специалистов, эти три косточковых плода обладают веществами, которые эффективно противодействуют развитию метаболического синдрома – состояния, при котором наблюдаются ожирение, высокое давление и диабет. Ссылаясь на исследование, опубликованное Техасским университетом A&M, эксперты констатируют: данные фрукты полезны для защиты от диабета благодаря своим фенольным соединениямВедущий специалист исследования, ученый-диетолог доктор Луис Сиснерос-Севаллос заявил:Ученый добавил, что каждый из этих фруктов содержит схожие фенольные группы, но в разных пропорциях, поэтому все они являются хорошим источником полезных для здоровья соединений и могут дополнять друг друга.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что защиту организма от развития диабета 2 типа эффективно улучшает употребление кофе