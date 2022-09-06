Пять причин ежедневно пить чай каркаде
Такой напиток как каркаде обладает способностью регулировать артериальное давление.
Каркаде – это чай из гибискуса, растения, относящегося к семейству мальвовых. По словам врача Сергея Агапкина, ежедневное питье каркаде может приносить организму и здоровью немало пользы.
Снижает высокое кровяное давление. Влияние каркаде на сердечно-сосудистую систему не раз проверялось учеными в научных исследованиях – существуют данные, подтверждающие его гипотензивный эффект. В частности, употребление трех чашек чая каркаде в день может естественным образом снизить высокое кровяное давление в среднем на 7 пунктов. Он содержит много аскорбиновой кислоты, благодаря которой улучшается состояние сосудистых стенок, а также эластичность сосудов, что очень важно для нормализации давления.
К тому же напиток обладает легким диуретическим эффектом, то тоже содействует снижению АД.
Помогает похудеть. Каркаде, с одной стороны, обладает дренажным эффектом, с другой – ускоряет обмен веществ. Его ежедневное употребление позволяет телу эффективнее избавляться от всего лишнего, ненужного и потенциально опасного (тех же токсинов).
Позитивно влияет на уровень холестерина. Гибискус известен ученым не только как средство для снижения артериального давления, но и как борец с повышенным уровнем холестерина. Цветки содержат ценные антиоксиданты, способные предотвратить жировые отложения в артериях.
Укрепляет иммунную систему. Еще одна причина ежедневно пить чай каркаде: гибискус очень насыщен витамином С, который является веществом, жизненно важном для полноценного функционирования иммунной системы. Употребление каркаде осенью – это профилактики инфекций, а также помощь при уже возникших ОРВИ, так как растение обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами.
Облегчает ПМС. Перед месячными многие женщины чувствуют себя некомфортно не только физически, но и морально. Чай каркаде может помочь несколькими способами. Исследования показывают, что его прием обладает антидепрессивным действием. Помимо того, каркаде влияет на гормональный баланс – в частности, может повышать уровень эстрогена который может быть как положительным, так и отрицательным.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты осенью особенно полезны для укрепления иммунной системы.
Сергей Агапкин
ЗОЖ
врач-реабилитолог, ректор Института традиционных систем оздоровления
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