Белковая диета поможет избежать выпадения волос
Если вы хотите защитить свои волосы, налегайте на питание, богатое белком и железом. А вот содержащие сульфаты и формальдегид шампуни следует избегать, как установили учёные из Университета Огайо.
Американские исследователи утверждают, что богатая белком и железом диета поможет мужчинам избежать выпадения волос. Им также следует более внимательно подходить к выбору шампуней, отказываясь от потенциально опасных в их составе химических веществ. Как только мужчина заметил, что волосы него становятся более редкими, следует налегать на яйца, говядину, тыквенные семечки и бобы.
Дополнительный белок поможет росту волосяных фолликул, а увеличение в рационе железа повысит количество кислорода, который эритроциты способны переносить к клеткам. Ранее другие эксперты также предостерегали от использования шампуней, которые содержат сульфаты.
К сожалению, они применяются почти во всех шампунях и вызывают ту самую характерную белую пенку. Также опасен и формальдегид - чистящее средство, уничтожающее бактерии. Эти компоненты способны повреждать волосы и раздражать кожу головы, усиливая выпадение волос, хотя научные исследования пока этого не подтвердили. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Универсиет Огайо
ЗОЖ
американский государственный исследовательский университет, расположенный в кампусе в 7,5 кв. км. в городе Атенс, штат Огайо
Оставить комментарий