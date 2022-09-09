Белковая диета поможет избежать выпадения волос

0 Фото: https://unsplash.com/photos/CJarbDnrdfs
Белковая диета поможет избежать выпадения волос

Если вы хотите защитить свои волосы, налегайте на питание, богатое белком и железом. А вот содержащие сульфаты и формальдегид шампуни следует избегать, как установили учёные из Университета Огайо.

Американские исследователи утверждают, что богатая белком и железом диета поможет мужчинам избежать выпадения волос. Им также следует более внимательно подходить к выбору шампуней, отказываясь от потенциально опасных в их составе химических веществ. Как только мужчина заметил, что волосы него становятся более редкими, следует налегать на яйца, говядину, тыквенные семечки и бобы. 

Названы лучшие продукты от выпадения волос


Дополнительный белок поможет росту волосяных фолликул, а увеличение в рационе железа повысит количество кислорода, который эритроциты способны переносить к клеткам. Ранее другие эксперты также предостерегали от использования шампуней, которые содержат сульфаты. 

Белковая диета может спровоцировать рак или диабет


К сожалению, они применяются почти во всех шампунях и вызывают ту самую характерную белую пенку. Также опасен и формальдегид - чистящее средство, уничтожающее бактерии. Эти компоненты способны повреждать волосы и раздражать кожу головы, усиливая выпадение волос, хотя научные исследования пока этого не подтвердили. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Универсиет Огайо

ЗОЖ

американский государственный исследовательский университет, расположенный в кампусе в 7,5 кв. км. в городе Атенс, штат Огайо

Читать MedikForum.ru в
Выпрямляете волосы - откажитесь от шампуней!
Ешьте эти 9 продуктов, и ваши волосы преобразятся
Самые эффективные продукты против выпадения волос
Теги : белковая диета, выпадение волос
Почему мы начинаем забывать лица
Походы к зубному врачу избавят от деменции
Белковая диета поможет избежать выпадения волос