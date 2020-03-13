Белковая диета может спровоцировать рак или диабет

Вероятность развития онкологии увеличивается в четыре раза. Причиной этого является дефицит углеводов в организме, который приводит к задействованию внутренних резервов. Все системы организма начинают работать на износ. В результате может ухудшиться иммунитет. Эндокринная система перестает следить за воспалительными процессами, что может спровоцировать возникновение опасных болезней.Исследователи рекомендуют не отказываться от углеводов на долгое время.