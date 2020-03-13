Белковая диета может спровоцировать рак или диабет
Ученые из Университета Чикаго не отрицают, что белковая диета позволяет эффективно избавиться от лишних килограммов. Однако они обнаружили побочные эффекты диеты, которые могут привести к серьезным последствиям. Результаты исследований показывают, что белковая диета увеличивает риск преждевременной смерти на 75%.
Вероятность развития онкологии увеличивается в четыре раза. Причиной этого является дефицит углеводов в организме, который приводит к задействованию внутренних резервов. Все системы организма начинают работать на износ. В результате может ухудшиться иммунитет. Эндокринная система перестает следить за воспалительными процессами, что может спровоцировать возникновение опасных болезней.
Исследователи рекомендуют не отказываться от углеводов на долгое время.
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