Диетолог рассказала, как правильно выбирать крупы

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крупы

Крупы в обязательном порядке должны присутствовать в рационе на постоянной основе. Однако, чтобы они принесли организму максимум пользы, их нужно уметь выбирать.

Диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова рассказала, на что нужно обращать внимание при выборе круп.

«Во-первых, изучите разных производителей и решите для себя, какой вам больше всего подходит по качеству и вкусовым характеристикам», — говорит эксперт.

Важно: выбирая кашу, не отдавайте предпочтение продуктам быстрого приготовления. Понятно, что всегда хочется сэкономить время (особенно утром, когда готовим завтрак), но каши быстрого приготовления несут в себе гораздо меньше пользы.

Старайтесь покупать цельнозерновые крупы — это фундамент здорового питания. В таких крупах много клетчатки, которые помогает снижать уровень сахара в крови и имеет массу других полезных свойств.

Если любите гречку и часто ее употребляете, старайтесь выбирать крупу светло-коричневого цвета. Темная гречка — пережаренная, она подверглась продолжительной термообработке, в результате чего утратила многие качества.

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Если ваш фаворит овсянка, то самый полезный вид хлопьев — это геркулес (самые крупные), которые нужно варить на огне. Такая крупа даст вам много медленных углеводов и длительное насыщение.

Диетолог рассказала, как правильно выбирать крупы


Ищите на упаковках маркировку ГОСТ, а не ТУ (первая проверяется тщательнее). Меньше рисков купить не кондицию. Обязательно ищите дату производства и сроки годности.
Альбина Комиссарова
Альбина Комиссарова
ЗОЖ
Диетолог-эндокринолог
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Теги : Альбина Комиссарова, выбор круп, злаки