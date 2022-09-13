Размещающие новости в интернете люди считают себя умнее
Привычка делиться какими-то новостями в социальных сетях приводит к тому, что человек ощущает себя знающим об этом предмете больше, чем это есть на самом деле. К такому любопытному выводу пришли учёные из Техасского университета.
Если в какой-то из своих социальных сетей вы поделились статьёй, к примеру, о гольфе, то у вас может появиться мнение о том, что в этом вопросе вы большой эксперт. Целый ряд исследований продемонстрировал, что простое размещение статей в интернете, даже тех, которые мы и не удосужились прочитать, уже может заставить нас поверить в какую-то повышенную осведомлённость об этом. Авторы исследования изучали совместное использование онлайн-контента и его влияние на то, что люди думают о собственных знаниях.
В эксперименте приняли участие 43 студента мужского пола. 25% рассказали, что хотя бы однажды размещали экспертные статьи на своей странице в Facebook, из которых сами прочитали всего несколько строк, либо вообще ничего не читали. Только 28% полностью прочитали те статьи, которыми они делились в социальных сетях. А второе пилотное исследование показало, что люди связывают обмен информацией в социальных сетях с опытом.
Группа из 98 студентов (52 мужчины и 46 женщин) получали статьи для чтения и потенциального распространения в сети. Вначале они должны были субьективно оценить свои знания по поводу предмета статьи, а затем пройти тест, оценивающий их знания уже объективно. Оказалось, что те, кто делился статьями в социальных сетях, более высоко оценивали собственные знания, что и показал объективный тест. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Техаса
ЗОЖ
публичный университет штата в городе Остине (Техас, США)
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