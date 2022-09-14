Как сохранить здоровую осанку у школьника?

«Чтобы сохранить здоровую спину, регулярно проводите осмотры ребенка. У здорового человека лопатки, плечи и тазовые кости симметричны относительно позвоночника», — говорит эксперт.

По статистике, три четверти российских школьников имеют нарушения осанки. Искривление позвоночника или сколиоз приводит к серьезным заболеваниям опорно-двигательного аппарата и внутренних органов.Позвоночник при этом должен быть ровным, без смещений вправо и влево. Даже если все хорошо, не стоит терять бдительность, ведь позвоночник ребенка только формируется.Правильно организуйте рабочее место школьника. Стул не должен качаться, крутиться или кататься. Спинка стула — строго вертикальная.Следите за тем, чтобы у ребенка был удобный рюкзак. Носить его нужно на обоих плечах. Отрегулируйте лямки так, чтобы рюкзак плотно прилегал к спине над поясницей.Лучший вариант, когда на рюкзаке есть широкий поясной ремень. Это поможет равномерно распределить вес по всей спине. К сутулости может привести привычка держать руки в карманах, поэтому старайтесь покупать вещи без них.Поощряйте занятия спортом, а лучше занимайтесь вместе с ребенком. Включите в тренировки отжимания и подтягивания с широким хватом. Такие упражнения помогут равномерно укрепить мышцы плечевого пояса и спины.По возможности запишите ребенка в спортивную секцию. Для профилактики сколиоза отлично подойдут волейбол, баскетбол, плавание или танцы.