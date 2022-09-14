Как сохранить здоровую осанку у школьника?

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спорт

Современные дети поголовно страдают от нарушения осанки — сколиоз, лордоз, сутулость… Врач-педиатр Марина Мягкова рассказала, как исправить и сохранить осанку.

По статистике, три четверти российских школьников имеют нарушения осанки. Искривление позвоночника или сколиоз приводит к серьезным заболеваниям опорно-двигательного аппарата и внутренних органов.

«Чтобы сохранить здоровую спину, регулярно проводите осмотры ребенка. У здорового человека лопатки, плечи и тазовые кости симметричны относительно позвоночника», — говорит эксперт.

Позвоночник при этом должен быть ровным, без смещений вправо и влево. Даже если все хорошо, не стоит терять бдительность, ведь позвоночник ребенка только формируется.

Правильно организуйте рабочее место школьника. Стул не должен качаться, крутиться или кататься. Спинка стула — строго вертикальная.

Следите за тем, чтобы у ребенка был удобный рюкзак. Носить его нужно на обоих плечах. Отрегулируйте лямки так, чтобы рюкзак плотно прилегал к спине над поясницей.

Лучший вариант, когда на рюкзаке есть широкий поясной ремень. Это поможет равномерно распределить вес по всей спине. К сутулости может привести привычка держать руки в карманах, поэтому старайтесь покупать вещи без них.

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Поощряйте занятия спортом, а лучше занимайтесь вместе с ребенком. Включите в тренировки отжимания и подтягивания с широким хватом. Такие упражнения помогут равномерно укрепить мышцы плечевого пояса и спины.

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По возможности запишите ребенка в спортивную секцию. Для профилактики сколиоза отлично подойдут волейбол, баскетбол, плавание или танцы.
Марина Мягкова
Марина Мягкова
ЗОЖ
Педиатр
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Теги : Марина Мягкова, сколиоз, осанка
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