Педиатр рассказала, как выявить сколиоз у ребенка

«Сколиоз — это деформация позвоночника в трех плоскостях. Диагноз ставится при оценке отклонения оси позвоночника на рентгенограмме, а не „на глаз“. Отклонения оси позвоночника в пределах 10 градусов считается нормой и лечения не требует», — говорит эксперт.

Для профилактики этого заболевания крайне важно подобрать ребенку правильный стул, на котором он будет сидеть с прямой спиной; носить рюкзак не через одно плечо, а сразу через две лямки и не подкладывать под себя ноги, сидя за столом. Но мало кто выполняет эти рекомендации, поэтому сколиоз сегодня встречается так часто.Причины появления сколиоза до сих пор точно не выяснены, ведь изогнуть крепкие кости позвоночника не так просто. Как правило, первые признаки сколиоза появляются в периоды активного роста — с 6 до 8 лет и потом с 12 до 14.Как не пропустить первые симптомы? Регулярно наблюдайте за симметричностью линии плеч. Если одно плечо ниже другого — это уже первый тревожный звоночек.Проверяйте линию лопаток и треугольники талии (расстояние между туловищем и ниспадающей рукой). Если здесь тоже есть асимметрия — значит, проблема уже есть.Попросите ребенка наклониться и скруглить спину. Посмотрите внимательно на мышечные валики по бокам. Если один из них выпирает выше — идем к врачу. Сколиоз уже не за горами и мерами домашней профилактики уже не обойтись.Отличной мерой профилактики нарушений осанки в любом возрасте является плавание.