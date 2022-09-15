10 лучших продуктов с магнием
Дефицит магния в организме грозит самыми грозными последствиями, включая инфаркты. Вот лучшие пищевые источники магния.
Дефицит магния, также известный как гипомагниемия, является серьезным заболеванием, которое часто игнорируется. Это происходит потому, что симптомы, связанные с этим состоянием, не проявляются до тех пор, пока состояние не ухудшится. Некоторые из причин гипомагниемии могут включать голодание, прием лекарственных препаратов, острую или хроническую диарею, шунтирование желудка.
Худшее в этом состоянии то, что при отсутствии своевременного лечения гипомагниемия может серьезно повредить сердце, что приведет к хроническим сердечным заболеваниям. Вот 10 продуктов, которые насыщены магнием.
Миндаль
Орехи полезны для общего здоровья. Горсть миндаля может принести огромную пользу сердцу, поддерживая здоровье кровеносных сосудов и повышая уровень антиоксидантов в крови. Миндаль помогает снизить артериальное давление, тем самым улучшая кровоток. В пригорошне миндаля 80 мг магния.
Авокадо
Авокадо богат антиоксидантами и обеспечивает организм необходимыми жирами, которые полезны для здоровья сердца. Он защищает от сердечных заболеваний, помогает снизить уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и повышает уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП). Эксперты предполагают, что одна чашка нарезанного кубиками авокадо может обеспечить организм 44 мг магния.
Бананы
Бананы известны как один из лучших источников калия. но они также имеют большое количество магния. Эксперты говорят, что один большой банан содержит 37 мг магния.
Картошка
Когда вы съедаете одну запеченную картофелину среднего размера, она дает вам около 28 мг магния.
Рис
Коричневый рис считается одной из лучших альтернатив белому. Он поддерживает пищеварение, способствует хорошему здоровью сердца и снижает риск развития рака. 100 г коричневого вареного риса дают вам 43 мг магния.
Соевое молоко
Магний является одним из наиболее важных минералов, который находится в левом желудочке сердца. Он помогает контролировать количество кальция, поступающего в мышечные клетки. Одна чашка соевого молока может обеспечить ваш организм 61 мг магния.
Шпинат
Низкий уровень магния часто может оставаться незамеченным, пока вам не станет очень плохо. Зеленые листовые овощи, такие как шпинат, содержат 78 мг магния на полстакана.
Йогурт
Несколько факторов совместно препятствуют процессу усвоения магния: чрезмерное употребление алкоголя, диарея, тошнота и рвота. Употребление нежирного простого йогурта может обеспечить ваш организм 42 мг магния.
Фасоль
Лишенное магния тело - место для хронических сердечных заболеваний, таких как воспаление артерий, инфаркты и сердечная недостаточность. Фасоль чрезвычайно питательна и обладает рядом преимуществ для здоровья. Согласно исследованиям, одна чашка вареной фасоли обеспечивает организм 74,3 г магния.
Цельнозерновой хлеб
Хлеб считается вредным для здоровья, но если вы замените обычный белый хлеб на цельнозерновой, то он может стать прекрасным дополнением к вашему рациону. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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