Употребление сахара может вести к снижению интеллекта: врач

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десерт

Терапевт Елена Тихомирова констатировала в интервью, что в случае слишком больших доз съедаемого сахара может происходит ухудшение интеллекта.

Врач Тихомирова рассказала, что тяга к сладкой, насыщенной углеводами пище и ее поедание без ограничений негативно отражается на интеллектуальных способностях человека.

«Когда человек ест много углеводной еды, конфеты, пироги, мороженое, то его мозг, а именно нейроны, постоянно бомбятся сахаром и углеводными скачками. В этом состоянии продуктивность мозга снижается», - заметила врач-терапевт в разговоре с URA.RU..

Тихомирова добавила, что состояние мозга при злоупотреблении сахаром сопоставимо с состоянием мозга на уровне среднего алкогольного опьянения.

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Медик уточнила, что определить чрезмерное поедание сладкого и углеводов можно по отсутствию тонуса – человек не только хуже соображает, но и теряет энергию, жалуется на вялость, сонливость. По словам терапевта, при повышенной концентрации сахара в крови происходит деактивация мозгового центра, ответственного за дневную активность. 

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Елена Тихомирова
Елена Тихомирова
ЗОЖ
врач-диетолог
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