Употреблять долгое время только полезную пищу небезопасно

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здоровое питание

Если долгий период времени питаться исключительно правильно, придерживаясь всех необходимых ограничений, это может плохо сказаться на здоровье, навредить сердцу.

О том, что человеку небезопасно употреблять долгое время только здоровую пищу, сообщил в интервью эндокринолог Владимир Иванов. «Общественной службе новостей» медик заметил, что сбалансированное и полезное питание имеет очень большое значение для поддержания работы организма, но необходимость постоянно следовать диетическим ограничениям может поспособствовать появлению невроза, проблем с сердцем.

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«Длительная ангедония (низкокалорийное и невкусное питание) также ведет к ранним сердечно-сосудистым событиям, как и переедание», - поделился мнением Иванов..

Медик считает, что при отсутствии индивидуальных медицинских ограничений можно позволять себе употреблять практически любую пищу. Главное, что нужно делать – не злоупотреблять количеством. Иванов подчеркнул, что основным здоровым принципом питания является рацион «без перегибов»: в нем не должно быть как постоянных излишеств, так и вечных строгостей, отказов.

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Теги : здоровое питание, вред для здоровья, Владимир Иванов