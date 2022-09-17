Поддержание активного образа жизни защищает от возрастной деградации

«Пожилые люди, которые ведут активный образ жизни, – рано встают, занимаются спортом, встречаются с друзьями, играют с внуками и так далее, – имеют более острый ум и меньше подвергаются развитию депрессии», - цитирует научных специалистов журнал JAMA Psychiatry.

«Люди, не имеющие стабильного распорядка дня, часто сидящие дома, почти не занимающиеся спортом и переедающие, имели самые высокие показатели когнитивных нарушений и часто страдали от проблем с психическим здоровьем», - проинформировали авторы работы.