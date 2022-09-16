Кардиолог Серебрянский: какое давление считается нормальным у пожилых?

263 Фото: https://unsplash.com/photos/zGzZvLO5Brs
измерение давления

Кардиолог Юрий Серебрянский сообщил, какие цифры кровяного давления у людей пожилого возраста являются нормальными.

В интервью врача-кардиолога Серебрянского были озвучены нормальные для пожилых людей параметры давления. Медик отметил, что не следует считать естественным более высокое давление в этом возрасте.

«У пожилых считается нормальным давление в пределах 130–140», — сказал Серебрянский «Москве 24».

Кардиолог добавил, что некоторые люди могут заметить, что их кровяное давление становится более высоким в первой части суток. Или же АД может повышаться во второй их половине. В любом случае при повышении артериального давления следует обратиться к врачу, выяснить причину нарушения и постараться добиться ее искоренения, нормализовать АД.

Кардиолог Серебрянский: когда с головокружением нужно идти к врачу?


Серебрянский предупредил: некорректируемое высокое кровяное давление увеличивает вероятность таких опасных осложнений как инфаркт, кровоизлияния в мозг, сердечная недостаточность, отек легких, тромбы и тромбоэмболии.

Основные признаки развития инсульта назвал кардиолог Серебрянский


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки больного сердца становятся заметными во время занятий спортом.
Юрий Серебрянский
Юрий Серебрянский
Здоровье
кардиолог, заслуженный врач РФ
Читать MedikForum.ru в
Кардиолог Серебрянский назвал напитки для стабилизации кровяного давления
Кардиолог Серебрянский: чем грозит неправильный прием средств от давления
Что может вызвать инсульт в молодом возрасте: кардиолог Серебрянский
Теги : артериальное давление, пожилые люди, Юрий Серебрянский