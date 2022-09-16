Кардиолог Серебрянский: какое давление считается нормальным у пожилых?
Кардиолог Юрий Серебрянский сообщил, какие цифры кровяного давления у людей пожилого возраста являются нормальными.
В интервью врача-кардиолога Серебрянского были озвучены нормальные для пожилых людей параметры давления. Медик отметил, что не следует считать естественным более высокое давление в этом возрасте.
«У пожилых считается нормальным давление в пределах 130–140», — сказал Серебрянский «Москве 24».
Кардиолог добавил, что некоторые люди могут заметить, что их кровяное давление становится более высоким в первой части суток. Или же АД может повышаться во второй их половине. В любом случае при повышении артериального давления следует обратиться к врачу, выяснить причину нарушения и постараться добиться ее искоренения, нормализовать АД.
Серебрянский предупредил: некорректируемое высокое кровяное давление увеличивает вероятность таких опасных осложнений как инфаркт, кровоизлияния в мозг, сердечная недостаточность, отек легких, тромбы и тромбоэмболии.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки больного сердца становятся заметными во время занятий спортом.
Юрий Серебрянский
Здоровье
кардиолог, заслуженный врач РФ
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