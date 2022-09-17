Чем помогает и вредит чеснок: кардиолог Павличенко

«Своим запахом чеснок обязан серосодержащему полифенолу аллицину. Попадая в кровь, аллицин участвует в синтезе сероводорода, который расслабляет стенки сосудов, помогая нормализовать давление», - сказала кардиолог Павличенко в комментарии URA.RU.

«Содержит более 40 биологически активных компонентов с лечебными свойствами, в том числе витамины С, группы В, калий и кальций», - проинформировала эксперт.

«Чеснок – достаточно агрессивный продукт, поэтому его нельзя употреблять натощак», - уведомила специалистка.