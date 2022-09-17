Чем помогает и вредит чеснок: кардиолог Павличенко
Чеснок является агрессивным продуктом, употреблять который полезно далеко не всем, напомнила в интервью кардиолог и фармаколог Светлана Павличенко.
По словам Павличенко, чеснок не зря называется одним из лучших натуральных средств для укрепления здоровья сосудов и сердца. Вещество пряного овоща – аллицин – обеспечивает профилактику сердечных заболеваний.
«Своим запахом чеснок обязан серосодержащему полифенолу аллицину. Попадая в кровь, аллицин участвует в синтезе сероводорода, который расслабляет стенки сосудов, помогая нормализовать давление», - сказала кардиолог Павличенко в комментарии URA.RU.
Медик отметила, что аллицин образуется, когда происходит контакт мякоти чеснока с воздухом. Врач посоветовала перед использованием чеснока в кулинарии оставлять на 10 или 15 минут его раздавленные зубчики.
Павличенко добавила, что чеснок занимает особенное место среди полезных продуктов благодаря высокому содержанию многих биоактивных веществ.
«Содержит более 40 биологически активных компонентов с лечебными свойствами, в том числе витамины С, группы В, калий и кальций», - проинформировала эксперт.
В то же время употребление чеснока показано не всем.
«Чеснок – достаточно агрессивный продукт, поэтому его нельзя употреблять натощак», - уведомила специалистка.
Павличенко уведомила, что овощ может при неправильном употреблении вредить слизистым оболочкам желудка и пищевода. При некоторых болезнях ЖКТ он противопоказан.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какая ягода считается наиболее полезной в сентябре.
Светлана Павличенко
ЗОЖ
кардиолог, терапевт, клинический фармаколог
Оставить комментарий