«Для борьбы с гриппом»: названа самая полезная ягода сентября
В Роспотребнадзоре, рассказывая о наиболее полезных, поспевающих в сентябре ягодах, особо выделили облепиху.
Эксперты санитарного ведомства напомнили, что сентябрь – это месяц, в который созревают многие ягоды, известные обширным набором оздоровительных качеств:
- брусника,
- ежевика,
- шиповник,
- клюква,
- калина,
- облепиха.
«В облепихе содержится много витаминов, особенно групп С и В, полезные кислоты, железо, магний и другие вещества. Ягоды облепихи повышают иммунитет и часто применяются для борьбы с гриппом и простудой», - привел мнение экспертов телеканал 360.
Кроме того, в облепихе содержится много фолиевой кислоты и витамина Е, что делает ее по-особенному полезной для женщин.
Эксперты советуют употребить ягоды облепихи в свежем или замороженном виде, или готовит из нее напиток для поддержания иммунитета в период холодов.
«Следует смешать стакан ягод, пару ложек меда, чай, мяту и залить литром кипятка».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пользу салатов для здоровья медики считают преувеличенной.
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