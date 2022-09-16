«Для борьбы с гриппом»: названа самая полезная ягода сентября

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ягоды

В Роспотребнадзоре, рассказывая о наиболее полезных, поспевающих в сентябре ягодах, особо выделили облепиху.

Эксперты санитарного ведомства напомнили, что сентябрь – это месяц, в который созревают многие ягоды, известные обширным набором оздоровительных качеств:
  • брусника, 
  • ежевика, 
  • шиповник, 
  • клюква, 
  • калина,
  • облепиха.
Одной из самых полезных специалисты называют облепиху – эта ягода обладает репутацией «природного лекарства».

«В облепихе содержится много витаминов, особенно групп С и В, полезные кислоты, железо, магний и другие вещества. Ягоды облепихи повышают иммунитет и часто применяются для борьбы с гриппом и простудой», - привел мнение экспертов телеканал 360.

Кроме того, в облепихе содержится много фолиевой кислоты и витамина Е, что делает ее по-особенному полезной для женщин.

Названа самая полезная ягода


Эксперты советуют употребить ягоды облепихи в свежем или замороженном виде, или готовит из нее напиток для поддержания иммунитета в период холодов.

Медики выбрали самую полезную ягоду


«Следует смешать стакан ягод, пару ложек меда, чай, мяту и залить литром кипятка».

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Теги : польза облепихи, ягоды, Роспотребнадзор