«Для борьбы с гриппом»: названа самая полезная ягода сентября

брусника,

ежевика,

шиповник,

клюква,

калина,

облепиха.

«В облепихе содержится много витаминов, особенно групп С и В, полезные кислоты, железо, магний и другие вещества. Ягоды облепихи повышают иммунитет и часто применяются для борьбы с гриппом и простудой», - привел мнение экспертов телеканал 360.

«Следует смешать стакан ягод, пару ложек меда, чай, мяту и залить литром кипятка».