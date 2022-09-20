Могут ли пробиотики замедлить остеопороз

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Могут ли пробиотики замедлить остеопороз

Снижение минеральной плотности костей или остеопороз - характерное явление ранней менопаузы. Учёные из Австралии решили выяснить, можно ли замедлить этот процесс с помощью пробиотиков. 

Исследования в области микробиома кишечника за последние десятилетия стали весьма масштабными, и это помогло установить, как различные бактериальные штаммы функционируют в кишечнике и воздействуют на весь наш организм. Однако гораздо реже проводились научные работы по поводу связи между кишечным микробиом и здоровьем костей. Но остеопороз - это актуальная проблема для каждой третьей женщины старше 50 лет во всём мире. И вот теперь исследование показало, что некоторые штаммы бактерий, производящие бутират (короткоцепочечная жирная кислота), могут играть в важную роль в здоровье костей. 

Исследование: пробиотики могут снимать стресс


Хотя данное исследование касалось в первую очередь костной массы, учёные также оценивали плюсы бутирата, связанные с памятью, мышечной и жировой массой, уровнем сахара в крови, психическим здоровьем и общим самочувствием. Исследование показало, что пробиотики и пребиотики способны повысить количество короткоцепочечной жирной кислоты бутирата, производимой кишечными бактериями, это способствует более широкому положительному эффекту.

Пробиотики помогут лечить остеопороз


Если выводы исследования подтвердятся, то у женщин появится возможность избежать остеопороза в период ранней менопаузы за счёт воздействия на кишечный микробиом. А это очень актуально для большого количества представительниц прекрасного пола. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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