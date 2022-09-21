Неявные симптомы рака полости рта
Опухоли полости рта представляют немалую опасность для здоровья. Особенно, если учесть, что долгое время их можно принимать за другие болячки из-за неявности симптомов.
Незаживающие язвочки во рту
Хотя язвочки во рту или на губах наблюдаются у многих людей и в основном возникают из-за дефицита витамина С, следует отметить, что долго не заживающие язвы могут иметь раковую природу. Если у вас есть такие затянувшиеся язвочки, обратитесь к врачу.
Белый налет во рту
Белые, а иногда и красные пятна в пошлости рта могут указывать на рак. Хотя у них есть несколько других причин, включая проблемы с желудком или инфекция полости рта. Однако если это влияет на вкус или даже речь, рекомендуется обратиться за медицинской помощью.
Шатающиеся зубы
Если ваши зубы расшатываются и выпадают без каких-либо объяснений, вы всегда должны подозревать что-то серьезное и не затягивать с визитом к врачу.
Комок в горле
Первым и главным признаком раковых опухолей является нарост в форме бугра. Когда нормальная поверхность рта или горла имеет бугорчатый рост - не ждите, пока шишка исчезнет сама по себе. Вместо этого запишитесь на прием к врачу.
Боль во рту
Необъяснимая боль во рту, которая сохраняется в течение длительного времени, требует медицинского вмешательства.
Боль в ухе
Если ваши уши болят без всякой инфекции, проведите полную проверку у специалиста. Не откладывайте посещение врача, используя безрецептурные ушные капли или пробуя домашние средства.
Боль при глотании
Раковые новообразования во рту определенно повлияют на то, как вы едите. Рост раковых клеток влияет на все нормальные функции полости рта. Если вы испытываете затруднения при глотании пищи, не ждите, а сразу обратитесь к врачу. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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