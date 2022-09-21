Что помогает восстановить кишечную флору после приема антибиотиков
Хотя антибиотики могут успешно бороться с бактериаьными инфекциями, они в то же время уничтожают полезные бактерии кишечной флоры.
Антибиотики призваны лечить инфекции, вызываемые «плохими» бактериями, однако они также негативно воздействуют на хорошие и полезные кишечные бактерии. Между тем, от состояния кишечной флоры зависит общее состояние здоровья, обмен веществ, устойчивость организма к патогенам. Ослабленная микрофлора является одним и факторов ослабления иммунной системы, пищевой непереносимости, ожирения, психологических проблем или хронических заболеваний – об этом «МедикФоруму» напомнила врач-терапевт Тамара Ильинская.
Медик подчеркнула: к антибиотикам никогда не следует относиться легкомысленно, их прием должен осуществляться строго по назначению врача. В тех случаях, когда был назначен курс антибиотиков, о состоянии кишечника и восстановлении его бактериальной флоры следует позаботиться отдельно.
По словам терапевта,
«Для наращивания кишечной флоры после приема антибиотиков следует избегать сладостей, изделий из белой муки, алкоголя, сладких напитков и вообще всех пищевых продуктов глубокой промышленной переработки – они повреждают здоровые кишечные бактерии и препятствуют правильной регенерации кишечной флоры. Также нужно снижать содержания соли и жира».
Объясняя, что помогает восстановить кишечную флору после приема антибиотиков, Ильинская указала на пользу отдельных продуктов.
Пробиотические продукты. Пробиотики – это водонерастворимые пищевые волокна, содержащие важные живые микроорганизмы, которые естественным образом встречаются преимущественно в ферментированных продуктах и могут быстро переселяться или размножаться в кишечнике. Они обладают противовоспалительным действием. Содержатся в следующих продуктах:
- йогурт
- кефир
- кислая капуста
- чайный гриб
- кимчи
- хлебный квас
- яблочный уксус
- бобовые.
- овес
- бананы
- водоросли
- ягоды
- спаржа
- помидоры
- чеснок и лук.
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