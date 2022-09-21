Что помогает восстановить кишечную флору после приема антибиотиков

«Для наращивания кишечной флоры после приема антибиотиков следует избегать сладостей, изделий из белой муки, алкоголя, сладких напитков и вообще всех пищевых продуктов глубокой промышленной переработки – они повреждают здоровые кишечные бактерии и препятствуют правильной регенерации кишечной флоры. Также нужно снижать содержания соли и жира».

йогурт

кефир

кислая капуста

чайный гриб

кимчи

хлебный квас

яблочный уксус

бобовые.

овес

бананы

водоросли

ягоды

спаржа

помидоры

чеснок и лук.