Что помогает восстановить кишечную флору после приема антибиотиков

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кишечные бактерии

Хотя антибиотики могут успешно бороться с бактериаьными инфекциями, они в то же время уничтожают полезные бактерии кишечной флоры.

Антибиотики призваны лечить инфекции, вызываемые «плохими» бактериями, однако они также негативно воздействуют на хорошие и полезные кишечные бактерии. Между тем, от состояния кишечной флоры зависит общее состояние здоровья, обмен веществ, устойчивость организма к патогенам. Ослабленная микрофлора является одним и факторов ослабления иммунной системы, пищевой непереносимости, ожирения, психологических проблем или хронических заболеваний – об этом «МедикФоруму» напомнила врач-терапевт Тамара Ильинская.

Медик подчеркнула: к антибиотикам никогда не следует относиться легкомысленно, их прием должен осуществляться строго по назначению врача. В тех случаях, когда был назначен курс антибиотиков, о состоянии кишечника и восстановлении его бактериальной флоры следует позаботиться отдельно.

По словам терапевта,

«Для наращивания кишечной флоры после приема антибиотиков следует избегать сладостей, изделий из белой муки, алкоголя, сладких напитков и вообще всех пищевых продуктов глубокой промышленной переработки – они  повреждают здоровые кишечные бактерии и препятствуют правильной регенерации кишечной флоры. Также нужно снижать содержания соли и жира».

Объясняя, что помогает восстановить кишечную флору после приема антибиотиков, Ильинская указала на пользу отдельных продуктов.

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Пробиотические продукты. Пробиотики – это водонерастворимые пищевые волокна, содержащие важные живые микроорганизмы, которые естественным образом встречаются преимущественно в ферментированных продуктах и могут быстро переселяться или размножаться в кишечнике. Они обладают противовоспалительным действием. Содержатся в следующих продуктах:
  • йогурт
  • кефир
  • кислая капуста
  • чайный гриб
  • кимчи
  • хлебный квас
  • яблочный уксус
Пребиотические продукты. Пребиотики или водорастворимые пищевые волокна относятся к «хорошим» кишечным бактериям и помогают восстановить баланс в кишечнике:
  • бобовые.
  • овес
  • бананы
  • водоросли
  • ягоды
  • спаржа
  • помидоры
  • чеснок и лук.
Также оздоровлению кишечника способствуют жирные кислоты омега-3: они не только обладают противовоспалительным действием, но и способствуют биоразнообразию полезных бактерий в кишечнике. Другая полезная группа продуктов – это орехи и семечки.

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