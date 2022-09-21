Кофе помогает похудеть, но это зависит от времени его употребления

«Кофеин влияет на гормоны лептин и пептид YY, которые определяют наше чувство сытости», - сообщили научные эксперты.

Можно ли похудеть с помощью кофе, кофеина? Этот вопрос широко исследовался в науке. В частности, исследователи из Ноттингемского университета на опубликовали в журнале Scientific Reports данные о том, что кофе способствует «сжиганию» жировых клеток. По их мнению, стимулирующий напиток полезен для похудения, поскольку он специфическим образом стимулирует бурую жировую ткань. Специалисты получили свои выводы в экспериментах с клеточными культурами и проверили их в исследовании с участием девяти женщин и мужчин возрастом (в среднем) 27 лет. Выяснилось, что после кофе бурая жировая ткань «заметно разогревалась», вызывая большую активацию внутри клеток обычного жира. В результате те быстрее «сгорали».Некоторые исследования показывают, что кофе может влиять на чувство голода, аппетит. Исследуемые учеными пациенты с избыточным весом быстрее чувствовали себя сытыми после употребления кофе и, следовательно, меньше ели во время последующих приемов пищи. В результате им легче давались попытки похудения.В то же время наследователи допускают, что эффект похудения, связанный с кофе, может зависть от времени его употребления. Считается, что кофе значительнее всего влияет на жировые клетки, если его употребляют между 9:30 и 11:30. Причина кроется в уровне кортизола.Кортизол является гормоном, ответственным за бдительность, в также обмен веществ, иммунную систему и кровяное давление. Прием кофе при высоком уровне кортизола в организме приводит к стрессу. Если уровень кортизола снижается, кофе может дать заряд энергии и оказать положительное влияние на организм, в том числе поспособствовать снижению веса.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что какао помогает снижать высокое давление.