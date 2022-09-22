Поздние приемы пищи ухудшают память, способствуя деменции

«Многие биологические процессы в организме регулируются внутренними часами организма – циркадными ритмами. Нарушения в них приводят к рассинхронизации естественных процессов, и это может негативно сказаться на головном мозге, вызвать ухудшение краткосрочной и долговременной памяти, создать основу для деменции», - констатируют научные специалисты.

Неподходящее время приема пищи может оказывать пагубное влияние на режим сна и контроль веса, делает организм подверженным диабету – об этом говорят результаты ряда исследований. Также эксперты предупреждают о нежелательном воздействии позднего употребления пищи на работу мозга, качество памяти и подверженность деменции.По словам биологов, прием пищи вечером всего на один час позже уже способен значительно сократить циклы сна и бодрствования. В связи с чем снижается синаптическая пластичность мозга – физиологический процесс, позволяющий органу хранить новую информацию. Регулярный прием пищи в неподходящее время суток может иметь «далеко идущие последствия как для обучения, так и для памяти», предупреждают исследователи.Выводы ученых опубликовал Science Daily. Изучением того, как слишком поздние ужины влияют на мозг, занимались специалисты Медицинской школы Дэвида Геффена при Калифорнийском университета. По их данным, поздние приемы пищи провоцируют нарушения в центрах обучения и памяти в мозге, которые контролируются гиппокампом. Эта часть мозга отвечает как за долговременную память, так и за способность распознавать новые объекты. Постоянные поздние приемы пищи ухудшают память и содействуют развитию деменции, подчеркивают эксперты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что эффект похудения, связанный с кофе, зависит от времени его употребления