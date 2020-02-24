Медики рассказали, когда поздние приемы пищи не вредят здоровью

«Те, кто привык ложиться после полуночи, могут позволить себе поесть и в 22 часа. Главное условие - между последним приемом пищи и сном должно пройти три часа, за которые еда успеет перевариться», - рассказали специалисты.

«Наоборот: контролируемые исследования склоняются в пользу того, что поздний ужин защищает от возникновения полноты, когда употребляются правильные продукты. Преимущественно они должны быть белковыми», - рассказывается на портале.