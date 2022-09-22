Черника действительно является суперпищей
Ежедневное употребление черники обращает вспять нарушения интеллекта у пожилых людей. Такой вывод сделали учёные Университета Северной Каролины.
Если вы хотите защитить свою память и интеллект в пожилом возрасте, налегайте на чернику каждый день. Исследование показало, что эта привычка не только защищает от возможных будущих нарушений интеллекта, но и обращает вспять те, что уже произошли. Так, пожилые люди, страдающие от очевидных когнитивных проблем, получили реальную пользу от ежедневного употребления черники, поскольку здоровье их мозга достигло того же уровня, что и у людей, не страдавших от нарушений интеллекта.
Сегодня деменция является неизлечимым заболеванием, нет надёжных способов даже замедлить ее прогрессирование. Это и делает итоги нынешнего исследования такими новаторским, ведь оно показывает, что простые и доступные по стоимости ягоды потенциально могут сотворить то, на что никак не сподобится медицина, несмотря на десятилетия интенсивных и дорогостоящих исследований.
Отметим, что черника уже давно известно человечеству, как суперпища. Она обладает свойствами антиоксиданта, содержит большое количество витаминов и минералов, влияющих на здоровье мозга. Регулярное употребление черники, как было научно доказано, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и опухолей, а также обладает и другими преимуществами для здоровья. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Северной Каролины
ЗОЖ
исследовательский университет штата в городе Чапел-Хилл, штат Северная Каролина, США
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