Черный перец может ухудшить самочувствие у некоторых людей: врач Сираева

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черный перец

Употребление черного перца идет на пользу далеко не всем, напомнила в интервью врач-диетолог Гульшат Сираева.

Врач Сираева рассказала, что черный перец может ухудшить самочувствие у некоторых людей с хроническими заболеваниями.

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«Хотя черный перец обладает рядом полезных для здоровья свойств, его употребление в пищу при наличии некоторых заболеваний, например гастрита или цистита, может навредить»,- проинформировала медик, беседуя с изданием «Доктор Питер».

Людям с данными нарушениями следует отказаться от приправленных им блюд. Также черный перец бвает противопоказан при других заболеваниях желудочно-кишечного тракта: в частности, при эрозии пищевода или язве желудка, кишечника. Врач Сираева уточнила, что содержащиеся в нем жгучие алкалоиды могут слишком сильно раздражать слизистую желудка: при этом вероятны симптомы, которые бывают свойственны воспалению, – в первую очередь, боль.

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«Из-за своего раздражающего эффекта перец при простуде может усилить боль в горле, привести к стоматиту или появлению язв в ротовой полости», - дополнила специалист.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему для здоровья вредно есть много хлеба.
Гульшат Сираева
Гульшат Сираева
ЗОЖ
врач-диетолог, нутрициолог, врач ультразвуковой диагностики
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