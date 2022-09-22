Черный перец может ухудшить самочувствие у некоторых людей: врач Сираева

«Хотя черный перец обладает рядом полезных для здоровья свойств, его употребление в пищу при наличии некоторых заболеваний, например гастрита или цистита, может навредить»,- проинформировала медик, беседуя с изданием «Доктор Питер».

«Из-за своего раздражающего эффекта перец при простуде может усилить боль в горле, привести к стоматиту или появлению язв в ротовой полости», - дополнила специалист.

Врач Сираева рассказала, что черный перец может ухудшить самочувствие у некоторых людей с хроническими заболеваниями.Людям с данными нарушениями следует отказаться от приправленных им блюд. Также черный перец бвает противопоказан при других заболеваниях желудочно-кишечного тракта: в частности, при эрозии пищевода или язве желудка, кишечника. Врач Сираева уточнила, что содержащиеся в нем жгучие алкалоиды могут слишком сильно раздражать слизистую желудка: при этом вероятны симптомы, которые бывают свойственны воспалению, – в первую очередь, боль.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему для здоровья вредно есть много хлеба.