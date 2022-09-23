Грецкие орехи помогают похудеть
Употребления грецких орехов в регулярном режиме способствует уменьшению лишнего веса, а также риску диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли учёные из Университета Миннесоты.
Новое исследование показало, что употребление пригоршни грецких орехов в ежедневном режиме уменьшает артериальное давление и способствует исчезновению лишнего веса, что даёт возможность уменьшить риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Исследователям удалось обнаружить эти удивительные свойства орехов, когда они следили за рационом 3 300 человека в течение четверти века. За этот период добровольцы проходили через медицинские обследования.
Грецкие орехи являются единственной разновидностью этого продукта, который содержит альфа-линолевую кислоту. Именно это может объяснить их преимущества. Жирная кислота ранее была связана с укреплением сердечно-сосудистой системы, но необходимы дополнительные исследования, которые подтвердят данные выводы. Учёные уже доказали, что грецкие орехи снижают артериальное давление.
Любопытно, что у любителей грецких орехов был наилучший профиль факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний включая более низкий индекс массы тела, по сравнению с поклонниками других видов орехов. В грецких орехах множество питательных веществ, включая белок, клетчатку и магний, которые тоже могут поддерживать здоровье сердца. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Миннесоты
ЗОЖ
исследовательский университет, расположенный в Миннеаполисе и Сент-Поле, самых крупных городах штата Миннесота
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