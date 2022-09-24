Как может навредить здоровью чай

«В чае содержится теин – это вещество вызывает привыкание, а в больших дозах приводит к так называемому «чайному опьянению», - предупредили специалисты.

«Дубильные вещества чая ухудшают всасывание железа. Чтобы снизить их количество в напитке, сократите время заваривания до 4-5 минут», - поделились рекомендацией эксперты.