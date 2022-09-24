Врач сообщил об опасности продуктов с плесенью для иммунитета
Поедание продуктов с плесенью может способствовать снижению иммунитета, сообщил медик Сергей Вялов.
В интервью Вялова прозвучало предупреждение о том, что продукты с плесенью не должны употребляться в пищу, даже если она присутствует лишь в небольшом количестве. Категорически не стоит есть ту часть продукта, которая выглядит не пораженной плесенью, – какой бы чистой и здоровой она не казалась, для еды она не подходит, подчеркнул медработник.
«Утилизироваться должны даже слегка заплесневелые продукты. Убрать плесень из банки ложкой не получится – мы уберем только видимую плесень, а не всю грибницу», - сказал Вялов «Газете.Ru».
По словам специалиста, вещества, содержащиеся в испорченных продуктах, подавляют кишечную микрофлору и грозят повреждением клеток кишечника. Негативные процессы в этом органе пищеварения ведут к ухудшению иммунной защиты организма.
«Грибы плесени выделяют вредные вещества и газы, вызывая вздутие, падение иммунитета и аллергию», - перечислил Вялов.
Также врач назвал крайне опасным употребление консервов, которые оказались слегка испорченными из-за неправильного хранения. В таких консервах могут присутствовать клостридии – бактерии, чьи токсины могут привести к летальному исходу.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что черный перец может ухудшать самочувствие у некоторых людей.
Сергей Вялов
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук
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