Чайная пауза: рецепты витаминных напитков на осень

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имбирный чай

Чтобы укрепить иммунитет и помочь ему справиться с легкой простудой, необязательно сразу бежать в аптеку. Можно использовать витаминный чай.

Доктор Наталья Зубарева поделилась рецептами напитков, которые помогут укрепить иммунную систему и благотворно скажутся на общем самочувствии.

«Мой любимый чай — яблочно-облепиховый. Обдайте чайник кипятком, положите 2-3 чайные ложки любой заварки, добавьте 3 столовые ложки облепихи, яблоко тонкими слайсами, 2 головки гвоздики, корицу по вкусу, цедру цитрусовых. Через 20 минут можно наслаждаться», — говорит эксперт.

Замечательное средство для активации иммунитета — имбирный чай. Достаточно нарезать корень тонкими ломтиками и залить кипятком. Такой напиток также можно готовить с любой чайной заваркой по вашему вкусу. Настаивать не менее 10 минут. Хорошо сочетается с корнем имбиря лимон, мята и мед.

Прекрасно бодрит и «включает» иммунную систему чай из пряностей. В качестве основы для его приготовления берем любой черный чай. Добавляем пряности: гвоздику, кардамон, корицу, имбирь, бадьян, перец. Всего буквально по щепотке. Настаиваем и по желанию добавляем мед.

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От простуды поможет чай из листьев смородины, малины и вишни. Но заготовить сырье, конечно, нужно заранее, с лета.

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Если заготовок нет, хорошая альтернатива такому чаю — напиток из плодов шиповника, которые осенью легко можно найти. По желанию, добавляем к ним каркаде, чабрец, душицу, мяту — любые травы, вкус которых вам нравится. Непосредственно перед употреблением можно добавить лимон и мед. Такой напиток рекомендован при заложенности носа.
Наталья Зубарева
Наталья Зубарева
ЗОЖ
Интегративный доктор; врач превентивной и антивозрастной медицины
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Теги : Наталья Зубарева, чаи для иммунитета, имбирь и корица