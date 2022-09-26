Чайная пауза: рецепты витаминных напитков на осень

«Мой любимый чай — яблочно-облепиховый. Обдайте чайник кипятком, положите 2-3 чайные ложки любой заварки, добавьте 3 столовые ложки облепихи, яблоко тонкими слайсами, 2 головки гвоздики, корицу по вкусу, цедру цитрусовых. Через 20 минут можно наслаждаться», — говорит эксперт.

Доктор Наталья Зубарева поделилась рецептами напитков, которые помогут укрепить иммунную систему и благотворно скажутся на общем самочувствии.Замечательное средство для активации иммунитета — имбирный чай. Достаточно нарезать корень тонкими ломтиками и залить кипятком. Такой напиток также можно готовить с любой чайной заваркой по вашему вкусу. Настаивать не менее 10 минут. Хорошо сочетается с корнем имбиря лимон, мята и мед.Прекрасно бодрит и «включает» иммунную систему чай из пряностей. В качестве основы для его приготовления берем любой черный чай. Добавляем пряности: гвоздику, кардамон, корицу, имбирь, бадьян, перец. Всего буквально по щепотке. Настаиваем и по желанию добавляем мед.От простуды поможет чай из листьев смородины, малины и вишни. Но заготовить сырье, конечно, нужно заранее, с лета.Если заготовок нет, хорошая альтернатива такому чаю — напиток из плодов шиповника, которые осенью легко можно найти. По желанию, добавляем к ним каркаде, чабрец, душицу, мяту — любые травы, вкус которых вам нравится. Непосредственно перед употреблением можно добавить лимон и мед. Такой напиток рекомендован при заложенности носа.