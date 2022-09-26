Заготовки на зиму: как сохранить пользу овощей и фруктов?

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консервация на зиму

Лето прошло, но осень также отлично подходит для того, чтобы сделать заготовки на зиму, если кто-то не успел летом. Как максимально сохранить пользу и витаминный состав?

Диетолог Екатерина Ященко поделилась методами заготовок, которые помогут не просто сделать запасы овощей, но и сохранить их полезные свойства и качества.

«Классические способы заготовки овощей и фруктов путём маринования и долгой варки приводят к потере полезных свойств. Особенно вредно использование уксуса», — отмечает эксперт.

Хотя именно уксус многие хозяйки чаще всего используют в своих рецептах консервации.

Гораздо более полезный метод с точки зрения сохранения витаминных свойств — это заморозка. Этот метод подходит для зелени, чеснока, щавля.⠀

Если не хотите замораживать зелень, можно сделать нарезку из любимых ингредиентов и засолить ее в банке. Хранится такая заготовка в холодильнике. Потом используется при готовке разных блюд.

Если вы любите соленые и маринованные овощи, попробуйте альтернативу — ферментация. Его разновидностями являются соление, мочение и квашение. С давних времен этот метод пользовался популярностью в нашей стране, когда о консервации никто еще и не слышал.

Вместо уксуса старайтесь использовать натуральные, более полезные консерванты. Это могут быть семена горчицы, хрен, имбирь, чеснок, различные специи, которые не дадут размножаться бактериям.

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Овощи и фрукты можно не только замораживать, но и сушить. Для этого используют дегидраторы.

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Но ягоды и фрукты для компота все же лучше замораживать. Они сохраняют больше полезных свойств, а вкус таких компотов будет более насыщенным.
Вместо варенья с огромным количеством сахара, можно замораживать пюре из фруктов (отлично для этого подходят яблоки).
Екатерина Ященко
Екатерина Ященко
ЗОЖ
Диетолог
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