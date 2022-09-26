Возникают ли тромбы из-за кофе?
Насколько сильно подвержены тромбозу люди, которые пьют кофе в большом количестве или регулярно, – вот мнение ученых.
Тромбы, представляющие собой сгустки крови, могут быть очень опасными для человека. Закупорка таким тромбом кровеносного сосуда или артерии может способствовать развитию угрожающих жизни состояний.
Могут ли тромбы возникать в связи с употреблением кофе?
Своим мнением по этому поводу поделилась доктор медицины Моника Вассерман. Врач заметила, что определенный риск тромбоза для любителей кофе действительно возникает.
«Напитки с кофеином могут обезвоживать организм, что приводит к сгущению крови, увеличивает риск ее свертывания», - цитирует Монику Вассерманн издание Express.
Специалистка уточнила, что при обезвоживании замедляется циркуляция густеющей крови – в основном, в области таза, ног, бедер и рук. В этих частях тела, соответственно, могут возникать симптомы тромбов – пульсирующая или схваткообразная боль, отечность, покраснение, повышение температуры.
В свою очередь, данные исследования, опубликованного журналом Medicine & Science in Sports & Exercise, показало: риск свертывания крови и вероятность образования тромбов повышаются при приеме кофеина во время высокоинтенсивных тренировок – в первую очередь, у людей, уже имеющих слабое сердце.
«Люди с плохими сердечно-сосудистыми маркерами, такими как высокое кровяное давление или высокий уровень холестерина, должны избегать употребления кофеина во время тренировки», - заключили научные специалисты.
Здоровым людям они советуют не злоупотреблять количеством кофеина – особенной во второй половине дня. Эксперты напоминают, что существуют и другие риски для здоровья, связанные с ежедневным приемом больших доз кофе: они включают бессонницу, головные боли, учащенное сердцебиение, мышечный тремор.
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