Возникают ли тромбы из-за кофе?

«Напитки с кофеином могут обезвоживать организм, что приводит к сгущению крови, увеличивает риск ее свертывания», - цитирует Монику Вассерманн издание Express.

«Люди с плохими сердечно-сосудистыми маркерами, такими как высокое кровяное давление или высокий уровень холестерина, должны избегать употребления кофеина во время тренировки», - заключили научные специалисты.