Сгустки крови: самый популярный в мире горячий напиток, вызывает «густую кровь» - врач
Кофе может стимулировать свертывание крови из-за обезвоживания, предупредила врач Ирина Андреева специально для МедикФорум. Вредный процесс может поражать различные участки тела.
Сгустки крови могут быть опасны, если они образуются без веской причины. Неправильный образ жизни способствует образованию тромбов, но не всегда понятно, что подразумевается под «нездоровым». Например, употребление кофеина — природного химического вещества, содержащегося в кофе и энергетических напитках, — может иметь неблагоприятные последствия.
«Напитки с кофеином могут обезвоживать организм, что приводит к сгущению крови, что может увеличить риск свертывания крови», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Как объяснил доктор, «обезвоживание влияет на компоненты крови, что приводит к более густой и липкой крови, которая циркулирует медленно».
«Эффект в основном в области таза, ног, бедер и рук».
Исследования подтверждают утверждения врача. Они показали, что прием кофеина во время высокоинтенсивных тренировок может повысить фактор свертывания крови, повышая вероятность образования тромбов.
Кофеин значительно увеличивает фактор свертывания крови во время упражнений, а это означает, что участники, которые пили напитки с кофеином, имели более высокий фактор риска, когда дело доходит до того, что вызывает образование тромбов.
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