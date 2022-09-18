Сгустки крови: самый популярный в мире горячий напиток, вызывает «густую кровь» - врач

«Напитки с кофеином могут обезвоживать организм, что приводит к сгущению крови, что может увеличить риск свертывания крови», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«Эффект в основном в области таза, ног, бедер и рук».