Этот образ жизни защитит женщин от диабета

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Этот образ жизни защитит женщин от диабета

Исследователи обнаружили, что даже при наличии гестационного диабета женщины могут в будущем защититься от другой формы этой болезни при ведении здорового образа жизни. Он включает в себя правильное питание, отказ от курения, спорт и борьбу с лишним весом. 

Гестационный диабет - это заболевание, которое поражает значительное количество беременных. После родов симптомы диабета у женщин, как правило исчезают, однако эти представительницы прекрасного пола имеют повышенный риск дальнейшего развития диабета второго типа. И вот учёные из Университета Вашингтона установили, что этот риск можно заметно снизить, если перенесшие гестационный диабет женщины будут следовать 5 основным принципам здорового образа жизни. 

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К ним относятся здоровый вес, правильное питание, регулярная физическая активность, умеренное употребление алкоголя и отказ от курения. При соблюдении всех этих 5 пунктов риск развития диабета второго типа уменьшается на 90%, по сравнению с женщинами, которые не придерживались хотя бы одного из этих правил. Хорошо известно, что сам по себе здоровый образ жизни связан с более низким риском диабета второго типа у, в целом, здоровых людей среднего возраста. 

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Однако меньше известно о том, относится ли это также к женщинам из групп высокого риска уже имевших в анамнезе гестационный диабет, и влияет ли на эту связь наличие ожирения или генетический риск диабета второго типа. Теперь доказано, что даже перенесшие гестационный диабет и имеющие генетическую вероятность развития диабета второго типа женщины всё равно практически полностью от него защищаются при ведении здорового образа. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Университет Вашингтона

ЗОЖ

государственный научно-исследовательский университет в Сиэтле, штат Вашингтон

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