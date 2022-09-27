Чем лучше питаться в холодное время года

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Чем лучше питаться в холодное время года

Эндокринолог Анастасия Тараско поведала, что существует пища, которая помогает человеку согреваться в холодное время года. А значит, в ближайшие месяцы она будет особенно актуальной. 

В интервью "Общественной службе новостей" нутрициолог Анастасия Тараско заявила, что сейчас от разных салатиков и холодных лимонадов лучше отказаться, поскольку эта пища охлаждает организм, а не согревает. А вот горячие супы, фобо и тёплые бульоны, которые содержали бы достаточное количество специй, помогут повысить температуру тела. Кроме того, согревающим эффектом обладает и любимый россиянами чай, но туда стоит добавлять специи.

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По словам эксперта, целый ряд специй обладает согревающим воздействием. К ним относят и корицу, и куркуму, и имбирь, и гвоздику, и некоторые другие приправы. А если в суп добавить половину чайной ложки жирного масла гхи, которое содержит немалое количество витаминов А и Е, то это тоже поможет согреться. 

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Также в холодное время не стоит забывать и про физические нагрузки. Особенно полезны посещения бассейна, пробежки или просто ходьба пешком в быстром темпе. Ну а когда уляжется снег, то можно и вставать на лыжи. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Анастасия Тараско
Анастасия Тараско
ЗОЖ
Врач-эндокринолог, нутрициолог
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Теги : чем питаться зимой, питание в холодное время года