Чем лучше питаться в холодное время года
Эндокринолог Анастасия Тараско поведала, что существует пища, которая помогает человеку согреваться в холодное время года. А значит, в ближайшие месяцы она будет особенно актуальной.
В интервью "Общественной службе новостей" нутрициолог Анастасия Тараско заявила, что сейчас от разных салатиков и холодных лимонадов лучше отказаться, поскольку эта пища охлаждает организм, а не согревает. А вот горячие супы, фобо и тёплые бульоны, которые содержали бы достаточное количество специй, помогут повысить температуру тела. Кроме того, согревающим эффектом обладает и любимый россиянами чай, но туда стоит добавлять специи.
По словам эксперта, целый ряд специй обладает согревающим воздействием. К ним относят и корицу, и куркуму, и имбирь, и гвоздику, и некоторые другие приправы. А если в суп добавить половину чайной ложки жирного масла гхи, которое содержит немалое количество витаминов А и Е, то это тоже поможет согреться.
Также в холодное время не стоит забывать и про физические нагрузки. Особенно полезны посещения бассейна, пробежки или просто ходьба пешком в быстром темпе. Ну а когда уляжется снег, то можно и вставать на лыжи. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Анастасия Тараско
ЗОЖ
Врач-эндокринолог, нутрициолог
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