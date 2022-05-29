Диабет 2 типа: недорогой овощ, вызывающий значительное снижение уровня сахара в крови

"Лук является одним из наиболее эффективных средств для снижения уровня сахара в крови. Исследования пришли к выводу, что лук вызывает значительное снижение уровня быстрой глюкозы в крови у пациентов с диабетом второго типа". Лук может использоваться в качестве пищевой добавки при лечении диабета первого и/или второго типа».

Считается, что диабет второго типа легче лечить, чем диабет первого типа, и диета является одним из наиболее эффективных методов для этого. Однако некоторые продукты лучше подходят для диабетиков, чем другие.Важно отметить, что это не означает, что диабетики должны наводнить свой рацион луком, чтобы снизить уровень глюкозы. Включение лука или лука репчатого, как его называют в исследовании, может помочь, но не является панацеей.Кроме того, новое исследование употребление небольшого количества сывороточного протеина перед едой может помочь людям справиться с диабетом.Ранее Медикфрум писал о синдроме беспокойных ног.