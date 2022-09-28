Названы углеводы, которые снижают риск развития диабета 2 типа
Определенный тип углеводов помогает снизить риск развития диабета 2 типа.
Существует две формы диабета: тип 1 и тип 2. До сих пор неизвестно, что именно вызывает диабет типа 1, в то время как тип 2 обычно связан с избыточным весом, малоподвижным образом жизни или семейным анамнезом. Диабет 2 типа является самой распространенной формой диабета: на него приходится более 90 процентов всех случаев заболевания.
По данным британской организации по борьбе с диабетом Diabetes UK, подверженность людей диабету тесно связана с их пищевыми привычками. В частности, с повышенным риском болезни ассоциируется пристрастие к углеводной пище – в первую очередь, к рафинированным, быстро усваиваемым углеводам. Рафинированные углеводы содержатся в отшлифованном и дробленом зерне, белой муке, сахаре.
«Регулярное употребление белого хлеба, лепешек, рогаликов, вафель и другой выпечки, белого риса, пиццы, сладких сухих завтраков связано с повышенным риском развития диабета 2 типа. Также небезопасны в этом плане ароматизированные йогурты, пирожные, газированные напитки, фруктовые соки и смузи, готовые соусы и приправы», - цитирует специалистов организации издание Experss.
Тем не менее, определенный тип углеводов с высоким содержанием клетчатки может давать противоположный эффект, препятствуя возникновению процессов, ведущих к диабету. Источников этих углеводов являются
- цельнозерновые продукты,
- коричневый рис,
- макароны из цельнозерновой муки и цельнозерновой хлеб,
- овес,
- овощи и фрукты,
- бобовые: нут, фасоль и чечевица.
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