Названы углеводы, которые снижают риск развития диабета 2 типа

«Регулярное употребление белого хлеба, лепешек, рогаликов, вафель и другой выпечки, белого риса, пиццы, сладких сухих завтраков связано с повышенным риском развития диабета 2 типа. Также небезопасны в этом плане ароматизированные йогурты, пирожные, газированные напитки, фруктовые соки и смузи, готовые соусы и приправы», - цитирует специалистов организации издание Experss.

цельнозерновые продукты,

коричневый рис,

макароны из цельнозерновой муки и цельнозерновой хлеб,

овес,

овощи и фрукты,

бобовые: нут, фасоль и чечевица.