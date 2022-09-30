Нут и хумус помогают не накапливать жир на животе
Исследования показывают, что добавление в рацион большего количества нута может поспособствовать значительному сокращению висцерального жира, который откладывается в области животе.
Врачи говорят о висцеральном ожирении, когда происходит накопление жировой ткани вокруг внутренних органов, включая жизненно важные. Человек, у которого накапливается висцеральный жир в области живота, подвергается высокому риску инсульта, сердечных заболеваний, диабета.
В свою очередь, ученые полагают, что употребление нута, основного ингредиента хумуса, является одним из способов предотвратить появление и рост данного типа жира на животе.
«Употребление продуктов, богатых белком и с низким содержанием жира, является хорошим способом контролировать жироотложение в теле. Именно к таким продуктам относится нут. В исследованиях на животных было обнаружено, что нут снижает соотношение жира к общей массе тела».
В The British Journal of Nutrition были опубликованы результаты исследования на грызунах. Исследователи кормили их нутом в течение восьми месяцев в рамках рациона с высоким содержанием жиров. Этих животных сравнивали с другими грызунами, получавшими корм также с высоким содержанием жиров, но без нута.
Ученые обнаружили: у крыс, получавших нут, было наименьшим отношение массы брюшного жира к общей массе тела.
Также было установлено, что у животных, которым давали нут, наблюдалось улучшение резистентности к инсулину. У крыс, которых
кормили нутом, к финалу эксперимента снизился уровень сахара в крови. Авторами работы был сделан вывод, что «нут может быть полезен в качестве функционального пищевого ингредиента для коррекции дислипидемии и профилактики диабета».
По словам специалистов, нут содержит полезные вещества, такие как каротиноиды и полифенолы. Каротиноиды обладают способностью уменьшать ожирение, способствуя расщеплению жирных кислот, из которых состоят жировые клетки. Полифенолы – тип антиоксидантов – эффективно помогают поддерживать вес тела.
«Испытания показали, что употребление одной порции нута в день (130 граммов) способствует потреблению меньшего количества нездоровых насыщенных и транс-жиров и приводит к пятипроцентному снижению уровня холестерина в крови», - констатировали научные эксперты.
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