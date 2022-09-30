Нут и хумус помогают не накапливать жир на животе

«Употребление продуктов, богатых белком и с низким содержанием жира, является хорошим способом контролировать жироотложение в теле. Именно к таким продуктам относится нут. В исследованиях на животных было обнаружено, что нут снижает соотношение жира к общей массе тела».

«Испытания показали, что употребление одной порции нута в день (130 граммов) способствует потреблению меньшего количества нездоровых насыщенных и транс-жиров и приводит к пятипроцентному снижению уровня холестерина в крови», - констатировали научные эксперты.