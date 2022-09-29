Любовь к молочным продуктам доводит мужчин до рака простаты
Активное потребление молочных продуктов мужчинами тесно связано с их подверженностью раку простаты – об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованные в The British Journal of Nutrition.
Общеизвестно что молочные продукты являются важной частью здорового сбалансированного питания. Однако исследователи предупреждают: любовь к молочным продуктам доводит мужчин до рака предстательной железы.
«Примерно у каждого восьмого мужчины в течение жизни будет диагностирован рак простаты. Существуют определенные факторы, такие как курение и ожирение, которые повышают вероятность этого, заболевания. Высокое потребление» молочных продуктов также может быть фактором риска», - констатировали научные специалисты
Авторами проекта бы выполнен мета-обзор: они рассмотрели 33 крупных исследования, в которых анализировалась связь между потреблением молочных продуктов и раком простаты. Ученые обнаружили, что в целом риск рака предстательной железы был выше у мужчин, которые употребляли 400 граммов молочных продуктов в день и более.
«Риск рака предстательной железы повышался при потреблении всех молочных продуктов, включая молоко, сыр и масло», - сообщили они.
Отмечается, что проведенное исследование было просто наблюдательным и не предлагало объяснения тенденции. В то же время организация, занимающаяся проблематикой данного заболевания, Prostate Cancer UK, информирует, что причиной подверженности мужчин раку может быт избыток кальция, создаваемый слишком большим количеством потребляемой в пищу «молочки».
По мнению специалистов организации, мужчинам не следует употреблять больше трех порций молочных продуктов в день. Порция – это, например, одна маленькая баночка йогурта, стакан молока или небольшой кусочек сыра в 30 граммов.
Какие симптомы могут указывать на рак простаты?
- Необходимость частого мочеиспускания, пробуждения в ночное время.
- Трудности с началом мочеиспускания.
- Напряжение во время мочеиспускания.
- Слабый поток мочи.
- Ощущение, что мочевой пузырь не опорожняется полностью.
- Следы крови в моче или в сперме.
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