Любовь к молочным продуктам доводит мужчин до рака простаты

«Примерно у каждого восьмого мужчины в течение жизни будет диагностирован рак простаты. Существуют определенные факторы, такие как курение и ожирение, которые повышают вероятность этого, заболевания. Высокое потребление» молочных продуктов также может быть фактором риска», - констатировали научные специалисты

«Риск рака предстательной железы повышался при потреблении всех молочных продуктов, включая молоко, сыр и масло», - сообщили они.

Необходимость частого мочеиспускания, пробуждения в ночное время.

Трудности с началом мочеиспускания.

Напряжение во время мочеиспускания.

Слабый поток мочи.

Ощущение, что мочевой пузырь не опорожняется полностью.

Следы крови в моче или в сперме.