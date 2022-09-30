Озеленение защитит от последствий глобального потепления
Озеленение городов способно уменьшить до некоторой степени негативные последствия глобального потепления. К такому выводу пришли учёные из Йельского университета.
Чем больше в городах зелёных зон и уличных деревьев, а также дождевых садов, тем более удается смягчить последствия климатического кризиса и глобального потепления. К такому выводу пришли ученые из Китая и США, проанализировав спутниковые данные 2 000 городов. Они также выявили существенные различия по температуре между городами и сельскими местностями рядом, что было связано с системами отопления. Период анализа составил с 2002 по 2021 год.
Исследование показало, что города нагреваются, в среднем, на 0,56С за десятилетие днём и на 0,43С ночью. Для сравнения, сельские районы, в среднем, нагреваются на 0,4С за десятилетие днем и на 0,37С за десятилетие ночью. Это означает, что городские районы нагреваются на 29% быстрее, чем сельские.
Для того, чтобы нивелировать эту разницу, города нужно более активно озеленять. Посадка деревьев, при которой открытые бетонные и асфальтовые поверхности заменяются естественной растительностью, снижает скорость потепления в городах производит охлаждающий эффект, особенно ночью, за счет захвата части тепла от окружающей поверхности. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Йельский университет
ЗОЖ
частный исследовательский университет США, 3 из 9 колониальных колледжей, основанных до Войны за независимость
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