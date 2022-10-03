Секс-куклы повышают уровень женоненавистничества
Обладающие секс-куклами мужчины проявляют большую враждебность по отношению к слабому полу. К такому выводу пришли исследователи из Германии.
Немецкие ученые опросили 217 обладателей секс-кукол, и почти 92% из опрошенных являются мужчинами. Раньше в ходе аналогичных исследований было установлено, что наличие резиновой женщины может усилить ощущение собственности у мужчины и повысить его враждебность по отношению к прекрасному полу. И вот новое исследование частично эти выводы подтвердило, но с поправкой на то, как именно мужчины воспринимают свои секс-куклы.
Если представители сильного пола относились к этим игрушкам именно как к куклам, то есть неодушевлённым предметам исключительно для удовлетворения возбуждения в период отсутствия живых партнеров, то никакого изменения отношения к женщинам у них не было. Но когда мужчины воспринимали секс-куклы в качестве полноценных сексуальных партнёров, то есть давали им имена и всячески их очеловечивали, то в этом случае их уровень женоненавистничества резко возрастал. Такие мужчины негативно относились к живым женщинам и вообще называли свои секс-куклы идеальными романтическими подругами.
Данное исследование является очень важным, ведь в последнее время секс-куклы становятся всё более антропоморфными, то есть человекоподобными. Из-за воздействие новых технологий эти игрушки уже практически неотличимы в некоторых аспектах от живых людей, а значит, обладатели будут их всё более очеловечивать. Следовательно, будет расти и уровень неприятия живых женщин. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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