Чем полезен для здоровья воздушный рис
Так называемый воздушный рис - это идеальный продукт для перекуса, поскольку он полезен для здоровья сердца и кишечника. Данная разновидность риса содержит важные витамины и минералы без добавления лишнего натрия, жира или холестерина.
Воздушным рисом называют специально обработанные зёрна, которые уже готовы к употреблению. Это весьма популярный продукт в некоторых странах, и особенно в Индии. Здесь он считается наиболее полезной формы перекуса. Воздушный рис отличается хрустящим привкусом, его удобно положить в упакованном виде в карман, и в отличие от лапши быстрого приготовления он не содержит большого количества вредных ингредиентов вроде натрия. Воздушный рис считают идеальным для снижения веса и поддержания артериального давления среди прочих его полезных свойств.
Воздушный рис - это разновидность круглого риса, который был как-бы вздут и выжат с помощью воздуха. Это более плотный волокнистый продукт, имеющий ореховый привкус. В нём богатое содержание витамина B6, воздушный рис представляет собой сложное крахмал, для расщепления которого требуется время. А значит, он вызывает ощущение сытости на долгий срок.
Воздушный рис избавляет от запора за счёт высокого содержания клетчатки, способствующей росту «хороших» бактерий. Это стимулятор пищеварения и секреции пищеварительных соков. Воздушный рис усиливает иммунитет, он полезен для сердца за счёт снижения артериального давления. Рис укрепляет кости, является диетическим продуктом и имеет высокое содержание энергии за счёт количества углеводов в 100 г продукта. Тем самым он восполняет запасы гликогена в организме и обеспечивает нас топливом для выполнения повседневных задач. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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