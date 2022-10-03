Доступный продукт помогает предотвратить рак кишечника: врач Бокерия
По словам врача-кардиолога Ольги Бокерия, для профилактики колоректалного рака полезно ежедневно съедать по банану.
Медик рассказала, какие дары природы помогают предотвратить рак кишечника – один из наиболее активно распространяемых в последние годы. Врач Бокерия отметила, что защиту организма от возникновения этого вида рака эффективно усиливают доступные сезонные фрукты. Говоря об этом, специалист посоветовала при отсутствии противопоказаний ежедневно есть яблоки, груши и бананы.
По словам Бокерия, важное преимущество этих продуктов заключается в высоком содержании пектина – растворимой клетчатки.
«Пектин помогает бороться с запорами и препятствует развитию рака путем ограничения роста раковых клеток», - подчеркнула врач.
Также к продуктам с противораковыми свойствами относится чеснок. Состав пряного овоща содержит специфические соединения, которые помогают предотвратить развитие рака легких, кожи, а также толстой кишки.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой тип продуктов является разрушительным для сердца и сосудов.
Ольга Бокерия
ЗОЖ
кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН
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