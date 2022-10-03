Имбирь может давать нежелательные и вредные эффекты

81 Фото: https://unsplash.com/photos/Xz4M49O8QcE
имбирь

Имбирь обладает рядом полезных свойств, но иногда его употребление нежелательно и даже опасно, – предупредила в интервью врач-диетолог Ирина Бережная.

Медик сообщила, что в некоторых случаях имбирь может давать нежелательные и потенциально вредные эффекты. По словам Бережной, имбирь является богатым источником биологически активных веществ, и его нельзя считать продуктом для ежедневного употребления. Даже если к его использованию нет противопоказаний, нужно избегать больших доз этой специи.

Врач Дюваль: не употребляйте имбирь при приеме некоторых лекарств


«Можно употреблять при простудах, но, как правило, заваривается в чай в небольшом количестве. Вместе с медом и облепихой имбирь может облегчать першение в горле, но это не продукт для ежедневного применения», - подчеркнула Ирина Бережная.

Специалистка уточнила, что из нежелательных эффектов, связанных с использованием имбиря, можно выделить чрезмерное мочеиспускание и излишнюю стимуляцию аппетита. Кроме того, в составе пряного корня присутствуют вещества, способные раздражать слизистую оболочку желудка и провоцировать появление неприятных гастроэнтерологических симптомов, свойственных панкреатиту, холециститу, язве.

Свойства имбиря, которые подтвердились наукой


«Людям, у которых есть любые воспалительные заболевания ЖКТ, имбирь нужно употреблять с огромной осторожностью», - посоветовала врач.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в возрасте после 65 лет врачи рекомендуют отказываться от некоторых продуктов.
Ирина Бережная
Ирина Бережная
ЗОЖ
врач-диетолог
Читать MedikForum.ru в
Имбирь назван незаменимым природным лекарством для снижения уровня сахара
Кому нельзя употреблять имбирь
Врач объяснила, когда имбирь бесполезен и противопоказан
Теги : имбирь, опасность для здоровья, Ирина Бережная
Врачом названа самая полезная каша для сердца и желудка
Имбирь может давать нежелательные и вредные эффекты
Статины могут вызвать выпадение волос