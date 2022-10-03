Имбирь может давать нежелательные и вредные эффекты

«Можно употреблять при простудах, но, как правило, заваривается в чай в небольшом количестве. Вместе с медом и облепихой имбирь может облегчать першение в горле, но это не продукт для ежедневного применения», - подчеркнула Ирина Бережная.

«Людям, у которых есть любые воспалительные заболевания ЖКТ, имбирь нужно употреблять с огромной осторожностью», - посоветовала врач.