5 удивительных плюсов семян фенхеля

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5 удивительных плюсов семян фенхеля

Эти семена, к сожалению, не особо популярны в России, в отличии от таких стран Азии, как Индия и Китай. И совершенно зря - в крошечных семечках удивительный набор полезных свойств. 

Уровень сахара в крови
Семена фенхеля могут помочь в борьбе с диабетом. Это связано с наличием большого количества питательных веществ, таких как витамин С и калий, которые помогают эффективно снизить уровень сахара в крови. Семена фенхеля также помогают повысить реактивность инсулина, что стабилизирует показатели глюкозы.

Мгновенное облегчение боли
Семена фенхеля — отличное средство для облегчения боли. По мнению экспертов, семена могут обеспечить такой же уровень облегчения боли, как и аспирин. Это связано с тем, что фенхель богат антиоксидантами, такими как витамин С и кверцетин, которые помогают уменьшить воспаление и уровень воспалительных маркеров.

Обеспечивают увлажнение
Чай из фенхеля, который является отличным напитком для укрепления общего состояния здоровья, также помогает поддерживать водный баланс организма. Сохранение этого баланса важно для вашего тела и всех его систем.

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Защита от гипертонии
Чай из семян фенхеля также помогает контролировать артериальное давление. Эти семена богаты калием, который уменьшает напряжение в кровеносных сосудах, расширяя их. Калий также помогает сбалансировать уровень воды и кислотно-щелочной баланс в организме. 

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Помогают в очистке крови
Потягивая чашку теплого, свежезаваренного чая из семян фенхеля, вы получаете еще несколько плюсов. Он стимулирует пищеварение, очищает кровь, регулирует давление, улучшает зрение, лечит синдром раздраженного кишечника и запоры, снижает риск развития рака, подавляет аппетит. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

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