Употребление лосося поможет защитить память
Одна порция лосося в неделю в среднем возрасте снижает риск потери памяти. К такому выводу пришли учёные из Техасского университета.
Лицам среднего возраста особенно полезно налегать на рыбу для того, чтобы лучше решать проблемы и предотвращать потерю памяти. Таковы результаты американского исследования с участием почти 2 200 человек в возрасте от 40 до 50 лет. Авторы исследования измеряли у них уровень жирных кислот Омега-3 в крови.
В нашем организме эти кислоты появляются благодаря употреблению жирной рыбы вроде лосося, скумбрии, сельди и сардин, хотя не являющиеся любителями рыбы люди могут получать эти же кислоты от пищевых добавок. Чем выше был показатель Омега-3, тем лучше участники исследования справлялись с тестами на сложное мышление, связанное со способностью решать проблемы в реальной жизни.
Три четверти добровольцев с максимальными показателями жирных кислот Омега-3, как показали сканирования мозга, и ещё и имели самый большой размер гиппокампа. Именно эта область мозга связана с памятью. Как считают исследователи, обладатели такого гиппокампа, с высокой степенью вероятности, употребляли не менее одной порции жирной рыбы в неделю. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Техаса
ЗОЖ
государственный исследовательский университет в Остине, штат Техас
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