Чеснок может быть и полезным, и вредным

«Продукт полезный, но надо учитывать противопоказания», - подчеркнули специалисты, выступив на портале здоровое-питание.рф.

«Чеснок снижает уровень плохого холестерина, делает стенки сосудов более эластичными и предупреждает атеросклероз, образование тромбов, инфаркт».