Добавление чеснока в пищу может предотвратить проблемы с сердцем
Согласно исследовательским данным, употребление чеснока способствует снижению уровня «плохого» холестерина в крови, а также снижению высокого кровяного давления, что действует как профилактика сердечных заболеваний.
Пользе чеснока уделяется много внимания со стороны медиков. В наши дни его положительные эффекты хорошо известны ученым. Одно из исследований, проведенное учеными Национального института интегративной медицины в Мельбурне, показало, что добавки с чесноком способны снижать кровяное давление у людей с гипертонией и снижать уровень холестерина.
Гипертония является основной причиной заболеваний, поражающих сердце и кровеносные сосуды Высокое содержание холестерина в крови также называется врачами в числе ключевых факторов сердечно-сосудистых патологий. Когда накапливается слишком много холестерина, на стенках артерий образуются бляшки, которые могут затруднять движение крови вплоть до остановки. Если бляшки отрываются от кровеносных стенок, попадают в кровоток и заносятся в сосуды, они могут провоцировать образование тромбов, вызывающих сердечные приступы или инсульты.
Чтобы понять, насколько полезным может быть чеснок для людей с гипертонией, исследователи рассмотрели итоги 20 испытаний с участием 970 человек, которым давали либо плацебо, либо добавки с чесноком. Доза чеснока, которую получали участники, варьировалась от 12,3 до 30–50 миллиграммов.
Учеными был зафиксирован полезный эффект чеснока. Его употребление способствовало снижению систолического артериального давления (в среднем, на 5,1 мм рт. ст.) а также снижению диастолического давления (в среднем, на 2,5 мм рт. ст.). Эксперты напомнили, что здоровое артериальное давление состоит из систолического давления около 120 мм рт.ст. и диастолического давления 80 и немногим менее мм рт.ст. Исследователи констатировали, что чеснок способен снижать общий и «плохой» холестерин ЛПНП примерно на 10 процентов.
В другом обзоре, который публиковался в Journal of Nutrition, представлялись схожие результаты. Его авторы (сотрудники Университета Саскачевона в Канаде и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе) пришли к заключению, что при употреблении чеснока сокращаются маркеры атеросклероза: конкретно овощ противодействует образованию бляшек в коронарных артериях. Ученые считают, что чеснок обладает потенциалом для защиты сердечно-сосудистой системы, его поедание снижает риск повышенного холестерина и гипертонии.
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