Диетолог Королева рассказала, какой напиток опасен во время простуды

«Сахар, который попадает в желудочно-кишечный тракт, подпитывает патогенную микрофлору, особенно кандидозную, и тем самым подавляется иммунитет. Процессы брожения, происходящие в кишечнике, будут тормозить иммунитет», - объяснила медик.

«Зеленый чай содержит антиоксиданты, которые помогают организму бороться с заболеванием», - отметила она при этом.