Диетолог Королева рассказала, какой напиток опасен во время простуды

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горячий напиток для согревания

По словам диетолога Маргариты Королевой такой напиток как сладкий чай может оказаться опасным для людей с простудой, поскольку он склонен замедлять процесс выздоровления от инфекции.

Во время простуды заболевшим врачи всегда рекомендуют пить больше жидкости – это активизирует кровоток, лимфу, метаболические процессы, помогает организму избавляться от потенциально токсичных для него компонентов. Однако не все напитки будут полезными при простуде – об этом призвала помнить известный российский диетолог Маргарита Королева.

Королева констатировала в интервью «Москве 24», что людям с простудными заболеваниями не следует пить чай с добавленным сахаром, как и в целом сладкие напитки. Их питье подавляет иммунные реакции и может мешать нормальному выздоровлению.

«Сахар, который попадает в желудочно-кишечный тракт, подпитывает патогенную микрофлору, особенно кандидозную, и тем самым подавляется иммунитет. Процессы брожения, происходящие в кишечнике, будут тормозить иммунитет», - объяснила медик.

Говоря о тех напитках, которые действительно будут полезными тем, кто простудился, Маргарита Королева перечислила: зеленый чай, вода, клюквенный или малиновый морсы без сахара.

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«Зеленый чай содержит антиоксиданты, которые помогают организму бороться с заболеванием», -  отметила она при этом.

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Маргарита Королева
Маргарита Королева
Здоровье
врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук
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