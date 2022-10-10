Средиземноморская диета борется с меланомой
Учёные из Нидерландов выявили еще одну пользу средиземноморской диеты. Оказалось, что она помогает больным с тяжёлой злокачественной меланомой.
Рак кожи в онкологии относят к щадящему виду опухолей, выживаемость при этой болезни превышает 90%. Как правило, непосредственной опасности для жизни рак кожи не представляет, за исключением одной его редкой разновидности - злокачественной меланомы. В случае именно этой формы рака кожи шансы пациентов менее 50%. Злокачественная меланома представляет собой наиболее агрессивную разновидность опухоли кожного покрова, она распространяется очень быстро и лечится с большим трудом.
Тем полезнее будет узнать об открытии, которые совершили учёные из Университета Гронингена в Нидерландах. Они провели через эксперимент более 90 пациентов со злокачественной меланомой на поздней стадии, когда почти никакие средства лечения радикально не помогали. Помимо получения лекарств из категории ингибиторов, входящих в иммунотерапию, часть больных также находилась и на средиземноморской диете. Все они регулярно проходили через рентгенологические исследования.
Эксперимент показал, что питание, которое содержало большое количество морепродуктов, цельнозерновых, орехов и оливкового масла, намного увеличивало вероятность наиболее позитивных результатов лечения в рамках иммунотерапии. Это не первое подтверждение способности средиземноморской диеты укреплять здоровье человека. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Гронингена
ЗОЖ
один из самых престижных и в то же время крупнейших и старейших университетов в Нидерландах. Расположен в одноимённом городе
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